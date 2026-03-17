学生達が新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】「これからを誠実に歩む」尚絅大学・短大の卒業式261人に学位記 色鮮やかな袴姿。 今日（3月17日）尚絅大学と尚絅大学短期大学部の卒業式が行われ、261人に卒業証書と学位記が手渡されました。 尚絅大学短期大学部 松窪さくら さん「進む道は異なっても、ここで培った知識や経験、そして困難に向き合い、挑戦する勇気を胸に、責任ある社会の一員として、誠実に歩んでま