国会では核軍縮をめぐり議論となり、高市総理大臣は日本が核を保有することや他国と核を共有することについて否定しました。【映像】高市総理のコメント（実際の様子）公明・谷合参院会長「NPTを礎石とする以上、我が国の一部にあります核保有とか核共有といった議論は条約の精神に背くものであり、断じて採用すべきではないと考えます。総理、改めて核保有も核共有もしないことを明確にすべきではないでしょうか」高市総理大臣