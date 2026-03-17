◆オープン戦日本ハム―ＤｅＮＡ（１７日・エスコン）ＤｅＮＡの新外国人クーパー・ヒュンメル外野手（前アストロズ）が初回に先制２ランを放った。４番・右翼でスタメン出場のヒュンメルは、初回２死一塁の打席で日本ハム・金村の初球１４６キロを右翼２階席まで豪快に運んだ。１５日のソフトバンク戦（横浜）で放ったオープン戦１号満塁弾に続く２戦連続アーチ。試合前の時点でオープン戦通算２７打数９安打、打率３割３