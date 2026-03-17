霧島（奥）が引き落としで隆の勝を破る＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所10日目（17日・エディオンアリーナ大阪）横綱豊昇龍が小結若元春を寄り倒し、勝ち越した。関脇霧島は隆の勝を引き落として9勝目を挙げ、平幕豪ノ山とともに首位を守った。隆の勝は3敗に後退。若元春は負け越した。大関陣は琴桜が大栄翔をはたき込んで6勝目。安青錦は平戸海を上手投げで下し、五分の星に戻した。関脇高安は王鵬に寄り切られて4敗目。