中国のロボット開発企業「銀河通用」は、ヒト型ロボットが人間とテニスをするデモンストレーション動画を公開しました。【映像】ヒト型ロボットが人間とテニスをする様子ラケットを持ったヒト型ロボットが、ステップを踏みながら人間が打ったテニスボールを次々に打ち返します。「銀河通用」によりますと、人間のテニス選手の動作データを学習させたAIを活用することで、事前にプログラミングされた動作ではなく、ロボット自