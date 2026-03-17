結核予防全国大会の会場に到着された紀子さま＝17日午後、松山市秋篠宮妃紀子さまは17日、総裁を務める結核予防会の結核予防全国大会出席などのため、愛媛県を訪問された。この日は松山市のホテルで開かれた研さん集会を視察し、高齢者や外国人への支援をテーマにしたシンポジウムに耳を傾けた。研さん集会は、結核予防会の尾身茂理事長ら約240人が参加した。紀子さまは手元の資料に熱心にメモを取っていた。1泊2日の日程で