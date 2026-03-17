◆オープン戦ロッテ４―２阪神（１７日・ＺＯＺＯマリン）阪神が誇る佐藤＆森下の“アイブラック兄弟”が超速で戻ってきた。１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦に敗れ、翌日に帰国。成田空港から千葉県内のチーム宿舎に直行し、この日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に即先発出場した。佐藤が２打数無安打で、森下が１打数無安打１四球。快音こそ響かなかったが、開幕に向けて再出発した。佐藤は「いい動きができたの