◇オープン戦ヤクルトー巨人（2026年3月17日東京D）ヤクルトの助っ人サンタナが豪快な一発を放った。初回1死の第1打席で、巨人先発・戸郷の初球の直球を強振。オープン戦12試合目で初アーチとなる先制ソロを左中間スタンドに叩き込んだ。今季が来日6年目。オスナとともに活躍が期待されるスラッガーは「初球から甘い球は積極的に打つことを心掛けました。いい角度で上がってくれました」とコメントした。