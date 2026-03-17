米大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に発言するトランプ大統領（左）/Kevin Lamarque/Reuters via CNN Newsource（CNN）イランの戦争の状況を伝える米国の報道機関に対し、米国のドナルド・トランプ大統領や政権幹部が相次ぎ圧力をかけている。トランプ大統領は「犯罪者」「非愛国的」などの言葉を使って報道機関を非難した。米連邦通信委員会（FCC）のブレンダン・カー委員長は放送免許で脅しをかけ、ピート・ヘグセス