【ブリュッセル＝上杉洋司】欧州連合（ＥＵ）は１６日、ブリュッセルで外相理事会を開き、ＥＵの海軍部隊が紅海で実施する商船警護の任務をホルムズ海峡にまで拡大する案について議論した。加盟国からは慎重意見が相次いだ模様だ。ＥＵは、紅海を航行する商船をイエメンの反政府勢力フーシの攻撃から守る作戦「アスピデス（盾）」を２０２４年２月から実施。ギリシャなど数隻の艦船が参加している。ＥＵのカーヤ・カラス外交