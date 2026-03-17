ペルー南部の山間部にある町「アイナ」。降り続く大雨によって、近くを流れる川が氾濫。土石流となって町を襲った。【映像】土石流が町を襲う様子（実際の映像）大量の泥が町を覆いつくし、いたるところにあるのは、人の背丈を超える巨大な岩。実はこの町では、先週も洪水と土石流が起きたばかりだった。住宅約250軒が被災。復旧活動が始まったが、その3日後に再び、土石流が町を襲った。地元当局によると、今回の土石流