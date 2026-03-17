【漫画】本編を読む『週刊誌に不倫をバラしたのは、妻？』（すぅ：漫画、ユニバーサル・パブリシング：原作・編集協力/KADOKAWA）は、女性俳優の日香里が主人公。アイドル出身で現在は名MCとして活躍する夫・昌良と結婚して10年、一人息子をもうけて家庭を優先した日々を送っていた。そんなある日、人気上昇中の女性俳優・瑠海と昌良の不倫疑惑が持ち上がる。しかも、その情報をリークしたのは妻の日香里ではないかというウワサが