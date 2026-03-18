ライアン・ゴズリング主演、SF1超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の日本語吹替版にて、主人公グレースの“相棒”であり、もうひとりの主人公となるロッキー役に花江夏樹が決定した。主演のゴズリング直々の発表映像も到着している。 ﻿ 太陽の衰弱により地球滅亡の危機が迫る中、人類を救う方法を探すため、宇宙への片道切符を握らされた中学教師のグレース。“イチかバチか”のプロ