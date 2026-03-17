市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす18日から下り坂です。18日の雨は、加賀は夕方から、能登は夜からでょう。20日からの3連休は晴れます。22日・日曜日、23日・月曜日はサクラが満開のころの気温です。きょう17日夜の予想天気図です。 小野：高気圧の位置と、大陸にある低気圧と前線の位置に注目して、天気