名古屋に新しくできる「ザ・ランドマーク名古屋栄」の全貌が明らかになりました。 【写真を見る】名古屋･栄で“最も高いビル”ザ・ランドマーク名古屋栄 ｢HAERA｣6月11日開業 カルティエ・シャネル…超高級ブランドも並ぶ 地上41階、高さ211メートルと栄エリアでは最も高いビルが、今年6月11日に誕生することになりました。その名は「ザ・ランドマーク名古屋栄」。 5階から9階はTOHOシネマズの大型映画