LE SSERAFIMのチェウォンが、透明感あふれるビジュアルでファンを魅了した。チェウォンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】チェウォン、オフショルからほっそり“美鎖骨”公開された写真には、鏡越しにセルフィーを撮るチェウォンの姿が収められている。写真の中でチェウォンは、ブラウンのトップスにデニムを合わせたシンプルなスタイリングを披露。オフショルダーデザインのトップスからは、