春先の体調管理をサポートする情報をふんだんに掲載し、ananでは毎年恒例になりつつある「不調改善」特集。その中で今回、編集Sが担当することになったページの中に、「ぬか活」ライフの文字が。これまで未体験の「ぬか活」を体感すべく、実際に編集部でぬかを漬けてみました！ぬか活を始めるにあたり、まず購入したのは、ぬか漬けパウチ。漬けたいものをそのまま入れるだけで簡単にぬか活を始められるアイテムで、毎日ぬかをかき