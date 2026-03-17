里山について考え、理解を深めるテレビ信州「里山WEEK」。去年、信州をはじめ全国的に問題となったのがクマによる被害でした。そんなクマ対策にも取り組むのがハンターです。狩猟の世界に飛び込んだ24歳の男性に密着しました。空中に放たれる的を狙いながら、射撃の指導を受けるこちらの男性。丸橋量太さん、24歳です。実は丸橋さん、読売新聞長野支局に勤務する入社2年目の新聞記者です。 読売新聞長野支局 記者 丸橋量