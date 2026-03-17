今年2月、長野県白馬村でスノーモービルが横転し、乗っていたオーストラリア国籍の8歳の女の子が死亡した事故で、県が体験ツアーを運営していた会社に対しツアーの中止を指示していたことが分かりました。この事故は2月28日、白馬村北城で、オーストラリア国籍の38歳の女性が運転するスノーモービルが、のり面に乗り上げて横転し、乗っていた8歳の娘が死亡したものです。親子は白