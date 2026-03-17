人口減少対策として高知県は、男性の育児休業取得を推進しています。実際に夫が育休を取得した経験があり現在は仕事と家事・育児を分担している夫婦を取材しました。土佐市に住む横田慎さん（34歳）と妻・香奈さん（36歳）。夫婦で協力しながら長女の琴巳ちゃん（4歳）と長男の鈴人くん（2歳）を育てています。■香奈さん「琴巳の方が周りに左右されない。人見知りしないので社交的。鈴人はわがまま。好奇心旺盛で周りに人がいると