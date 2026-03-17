歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。夫からもらった、プレゼントについて、綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「うわ！ルイヴィトン！」夫からホワイトデーのプレゼント「リップスティック。真っ白です」「とても贅沢な品物」「大切にします」堀ちえみさんは「本日はホワイトデーだった…忘れていたけど、主人からプレゼントをいただきました。」と、投稿。続けて「うわ！ルイヴィトン！」と綴ると