JAMSTEC（海洋研究開発機構）などの研究チームはきょう、小惑星「リュウグウ」で採取した砂から生命体に必要な核酸塩基、全5種類が見つかったと発表しました。地球に生命がもたらされた起源の解明につながる可能性もあるということです。JAMSTECによりますと、日本の探査機「はやぶさ2」が2020年に持ち帰ったリュウグウの砂からは、これまでも核酸塩基の一種である「ウラシル」が検出されていました。今回、JAMSTECや北海道大学な