きょうは名古屋で桜開花の発表がありました。平年より7日早い開花で、観測史上、最も早い記録に並びました。あすはその咲いたばかりの桜に雨が降りそうです。この時期の雨は「催花雨」といって、開花を促す雨なので、桜のつぼみもどんどん膨らむでしょう。【CGで見る】雨の降り出す時間帯は？明日18日(水)の雨の予想シミュレーション雨の降り出す時間帯は？あすは低気圧が西から進んでくるため、九州から雨が降り出してきそうです