3月11日に福島県の中学校で卒業祝いのお赤飯2100食が廃棄され波紋が広がっているようです。門出なのか、それとも追悼なのか、様々な声が出ています。お祝いや門出など特別な日に振る舞われることが多い赤飯。そんな赤飯を巡る対応で議論を呼んでいるのが、福島県の海沿いの街いわき市です。いわき市・内田広之市長：2100食あまりの給食の破棄ということで、今回の対応に対して本当におわび申し上げたい。一体なぜ2100人分の給食が