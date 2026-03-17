漫画『葬送のフリーレン』の第3回キャラクター人気投票が29日まで開催中で、現在の順位の一部が発表された。発表されたのは、32位「南の勇者」（15日時点）、「メトーデ」（13日時点）となっている。【画像】まさかの順位！32位にランクインした『葬送のフリーレン』キャラ2人は放送中のアニメ第2期で活躍したキャラクターで、ネット上では「メドーデもゲナウも今回の放送で順位めっちゃ上がりそう」「メトーデ様は神7に入る逸