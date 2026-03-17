イスラエルのカッツ国防相が、イランの最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長が死亡したことを明らかにしたと複数のメディアなどが伝えました。イラン側の発表はまだ確認されていません。【写真を見る】イラン最高安全保障委員会・ラリジャニ事務局​長が死亡イスラエル軍が攻撃かハ‌メネイ師への忠誠が強くイランの外交を展開中東の衛星テレビ局アルジャジーラやイスラエルメディアなどによりますと、イスラエル