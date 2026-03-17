夜空を引き裂く爆発音。これは攻撃の瞬間とみられる映像です。爆発と同時に大きな炎が上がり、巨大な黒煙が立ち上る様子がわかります。ロイター通信によると、17日未明にバグダッドのアメリカ大使館に対し、ロケット弾と少なくとも5機のドローンによる攻撃がありました。バグダッドのアメリカ大使館は、アメリカ国民に対し、イラクからの退避を呼びかけています。中東情勢が混迷する中、トランプ大統領は「（ホルムズ海峡を経由す