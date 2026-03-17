声優の山口勝平が17日にXを更新。同日、同日、肺がんのため、6日に84歳で亡くなったことが発表されたアニメ監督の芝山努さんをしのんだ。山口は「大好きだった『ガンバの冒険』な『ど根性ガエル』デビュー作の『らんま1／2』を手掛けてくださった芝山努さんも旅立たれたのですね、、、（原文ママ）」と思いをはせた。続けて「氏が作られる活き活きとしたキャラクターや作品が大好きでした。ご冥福をお祈りいたさします。寂しいな、