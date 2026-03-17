中国船舶集団によると、中国で2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティー）」は14日、ドック内での注水作業を終え、無事浮上した。「愛達・花城号」はドックでの注水・浮上の成功後、次は前方ドックへ平行移動して係留され、傾斜テストを実施する。傾斜テストはクルーズ船がドックを出る上での重要な技術プロセスであり、これにより船舶の重量と重心の状態の測定が可能になる。これは船舶の安定性・