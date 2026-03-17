日々の暮らしになじみ深い言葉の「響き」をつなぎ合わせて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？今回は、冬の晩酌にうれしい飲み方から清涼感あふれる和の香辛料まで、食に関わる語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□わりし□□であ□□ずヒント：焼酎な