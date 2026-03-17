シンガーソングライターのかわにしなつきが、『かわにしなつき ONE MAN LIVE「last piece」 inアジア』のオフショットを自身のInstagramに公開した。 （関連：【画像】かわにしなつき、韓国＆台湾を満喫） かわにしは同ライブ企画にて、韓国と台湾でライブを開催。Instagramには「韓国と台湾のワンマンを撮影してくれた@0314una とのoff shot達📷☆」というタイトルで、同ツアーのステージを