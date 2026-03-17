大谷がドジャースキャンプに再合流ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、アリゾナ州グレンデールでシーズン開幕に向けてキャンプ地に再合流した。野球日本代表「侍ジャパン」が14日（同15日）の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫してからわずか2日。再始動の早さに驚きの声が上がっている。この日、大谷は合流すると壁当てやキャッチボール、遠投など投手