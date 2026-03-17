「ニトリ」は、2月中旬から、「Nクールぬいぐるみ」を、一部店舗や「ニトリネット」で販売している。【写真】物語の動物シリーズとして“かっぱ”が登場！ 「Nクールぬいぐるみ」一覧■海の仲間たちにも新たなアイテムが今回登場したのは、接触冷感シリーズ「Nクール」生地を使った、抱きしめてひんやり、触って楽しい、見て楽しい、海と山の仲間たちのぬいぐるみ。海の仲間たちは、昨年人気だった「メンダコ」や「クジラ」