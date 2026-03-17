『第76回芸術選奨文部科学大臣賞』贈呈式が17日、都内で行われ、清水ミチコ、花江夏樹、バカリズムらが出席した。【写真】贈呈式には…花江夏樹、バカリズムらも登壇同賞は、芸術各分野で優れた業績をあげた個人や団体を顕彰。演劇、映画、音楽、舞踊、文学、美術A、美術B、メディア芸術、放送、大衆芸能、芸術振興、評論の12部門から選出され、受賞者には賞状と、大臣賞には120万円、新人賞には80万円の賞金が贈られる。贈