世界的人気を誇る「スター・ウォーズ」シリーズのオリジナルアニメーション最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が、4月6日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で日米同時独占配信される（毎週2話ずつ、全10話）。このほど、日本版本予告と最新ポスターが解禁された。【動画】『モール／シャドウ・ロード』日本版本予告あわせてモール役に『スター・ウォーズ／ファントム・