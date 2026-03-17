元お笑いコンビ「和牛」の水田信二（45）が、14日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。厳しい口調で、関係を“断絶”した芸人の名前を挙げた。この日は「毒舌芸人バスツアー」と題して、三四郎・小宮浩信（42）、お見送り芸人しんいち（40）、ピン芸人・みなみかわ（43）と一緒にゲスト出演。そこで小宮とは食事に行ったことがないという水田だが、相方の相田周二とは「1回だけ行った」と振り