母体保護法を巡る訴訟の判決後、記者会見する原告ら＝17日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ不妊手術を原則として禁じる母体保護法の規定は、生殖に関する自己決定権を侵害し違憲だとして、女性5人が国に手術を受けられる地位の確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、「憲法が不妊手術を受ける権利や自由を保障しているとは言えない」として合憲と判断し、請求を退けた。規定が「合理性に乏しい」とし、制度の在り方