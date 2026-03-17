『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「小学校で倒木児童の頭に1年生数人で支えるも…」についてお伝えします。◇児童たちの楽しみでもある、昼休みに事故が起きました。教育委員会によりますと、16日午後1時20分ごろ、福岡県北九州市にある小学校で昼休み中の児童が、高さおよそ3メートル、幹の周囲およそ60センチの木に接触。すると、木がぐらついたといいます。近くにいた1年生の児童数人が支えようとし