女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。初めてご飯をごちそうしてくれた俳優を実名で明かす場面があった。この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。これまで多くの後輩たちにおごってきたというピン子。「（昭和の映画スターたちは）みんなにおごるの好きだからね」と懐かしみつつ「私が払ってごちそうになったのは、渡（哲也）さん。舘（ひろし）さん。神田