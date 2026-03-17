石川県白山市の山間部で発生した地滑りから17日で1週間です。応急対策が講じられた現場の今と、今後の課題を取材しました。地滑りが発生した石川県白山市河合町の山あい。河合 紗花 記者：「地滑りが発生した現場では、きょうも作業が続けられています」発生から一週間たった17日の現場では、今後行われる地質調査に向け、準備が進められていました。先週の10日。 現場では、幅約100メートル、高さ200メートルにわ