土地の取引価格の目安となる地価の調査結果が発表されました。金沢市のインバウンド需要を背景に石川県全体で上昇傾向が続く一方、能登エリアでは依然、厳しい状況が続いています。国土交通省が公表した1月1日時点の地価によると、石川県内223地点の平均価格は、1平方メートルあたり8万8100円で、去年より3100円アップしました。 平均変動率もプラス2・8％と、5年連続の上昇です。地価を引き上げた一因が、金沢市を訪れる