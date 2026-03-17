タレントの清水ミチコが１７日、都内で芸術選奨贈呈式に出席し、文部科学大臣賞（大衆芸能部門）を受賞した。２０２４年１１月から２５年４月まで開催した全国ツアー「清水ミチコ万博〜ひとりＰＡＲＡＤＥ〜」が評価された。高校時代から矢野顕子、桃井かおり、松任谷由実らのモノマネを始め、地道に腕を磨いた。かつて矢野と共演した際には「芸術と演芸ってこんなに違うんだ」と衝撃を受けたが、矢野から「私だって、清水ミチ