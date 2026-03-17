【ZENAIM ARCADE CONTROLLER-LEVERLESS-】 3月27日 正式発表予定 東海理化のゲーミングブランド「ZENAIM」は、アーケードコントローラー「ZENAIM ARCADE CONTROLLER-LEVERLESS-」を3月27日に正式発表する。 2024年9月に発表されたZENAIMのアケコン。一足先にボタンモジュールキットが販売されているが、いよいよレバーレスアケコンとして3月27日に