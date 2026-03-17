不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第２回公判が１７日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、被害女性・Ａさんが事件のあらましを赤裸々に語った。Ａさんはビデオリンク方式で別室から出廷。Ａさんによると、斉藤被告と女性は当日が初対面。テレビ番組でお店を巡るロケの午前中、２軒目に入る直前のロケバスで２人きりで雑談をしていた。肌の手入れについて話しているうちに