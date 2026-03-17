メーガン妃は４月のオーストラリア訪問に関する情報漏えいに「眠れない日々を送っている」という。英紙エクスプレスが１７日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃は４月中旬、それぞれの目的やビジネス活動に関連した一連の行事に出席するため、オーストラリアを訪問する予定だ。しかしメーガン妃は訪問に関する「不都合なメールの流出」を心配しているという。ビジネスの予定の一つは、４月１７日から１９日までシドニーで開