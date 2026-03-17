高止まりしていた米の価格に変化が起きています。名古屋市のスーパーでは、およそ1年半ぶりに5キロ2000円台の銘柄米が店頭に並びました。卸売業者では在庫が積み上がっていて、「赤字覚悟」で出荷する事態となっています。 ■一気に値下がりすすむ…今年に入ってから400円ほど安く 名古屋市千種区の「サンエース春岡店」。今週の広告の品・数量限定の岩手県産あきたこまちは、税抜きだと5キロ2980