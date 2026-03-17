「日本は人口減でGDPは下がる一方ですが、誰かと一緒に何かをやって生み出せる価値を増やしていければ、まだ日本は戦える」─。こう話すのはアトミカ社長の嶋田瑞生氏。全国に約60拠点のコワーキングスペースをつくり、人と人、企業を結び、共創の発信地になる場所をつくっている。繋がりが薄れる社会の中で、コミュニティマネージャーの育成・普及に努めているという嶋田氏である。 大学生のとき