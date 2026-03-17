3月17日午前、高知市の路上で70代の女性が車の下敷きになり意識不明の重体になる事故がありました。警察は車を運転していた女を過失運転致傷の疑いでその場で逮捕して事故の原因を調べています。事故があったのは高知市朝倉東町にある商業施設の北側の市道です。警察などによりますと3月17日午前10時50分頃東向きに進んでいた軽自動車と道路を歩いて南にわたっていた女性が衝突しました。この事故で女性が車の下敷きになり近くにい