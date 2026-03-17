幡多けんみん病院のICUが2022年7月から2年9か月の間、集中治療室としての要件を満たしていなかったとして、高知県が患者などに約5400万円の診療報酬を返還することが分かりました。高知県の公営企業局県立病院課によりますと、ICU（集中治療室）は専任の医師が24時間常駐することが要件ですが、県立幡多けんみん病院では2022年7月から2025年3月までの間、専任の医師が他の救急の手術を手伝うなどしてICUを離れるなど常駐していない