東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 25868.54（+34.52+0.13%） 中国上海総合指数 4049.91（-34.88-0.85%） 台湾加権指数 33836.57（+494.06+1.48%） 韓国総合株価指数 5640.48（+90.63+1.63%） 豪ＡＳＸ２００指数 8614.28（+30.90+0.36%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75939.88（+437.03+0.58%） １７日のアジア株は総じて上昇。前日の米株高や原油安を背景におおむね堅調な推移を